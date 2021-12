Danneggiatore di auto evade dai domiciliari per bere con gli amici: arrestato

AULLA – Nel corso del pomeriggio di ieri i Carabinieri di Aulla hanno dato esecuzione alla Misura Cautelare in Carcere nei confronti di un cittadino marocchino 26enne, con diversi precedenti di Polizia. L’uomo, ospitato da parenti ad Aulla, era colpito dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nella cittadina aullese con permanenza domiciliare notturna.

Entrambi i provvedimenti sono conseguenza dei fatti accaduti nel mese di ottobre u.s., quando l’uomo si rese protagonista del danneggiamento di alcune autovetture parcheggiate nel piazzale antistante la vecchia Stazione Ferroviaria di Aulla. In quella circostanza il prevenuto, in preda ad un vero e proprio raptus di follia, si scagliò anche contro i Carabinieri che, senza non poche difficoltà, riuscirono a bloccarlo e arrestarlo per Resistenza a Pubblico Ufficiale e Danneggiamento Aggravato.

Il giovane, nonostante gli obblighi impostigli dalla Procura Apuana, incurante dei provvedimenti cui era sottoposto, ha pensato bene di andare in giro contravvenendo in diverse circostanze alle prescrizioni imposte: l’ultima, in ordine cronologico, martedì notte quando si era recato in un noto locale di Aulla per passare una serata con gli amici.

I Carabinieri, raccolte tutte le violazioni commesse nelle ultime settimane, hanno informato la Procura massese che, concordando pienamente con quanto riferito dai militari, ha chiesto e ottenuto dal locale Tribunale la misura cautelare più afflittiva: il carcere. A questo punto ai Militari di Aulla non è rimasto altro che rintracciare il 26enne che bivaccava in un noto locale del centro, ed arrestarlo. Per lui si sono aperte le porte del Carcere di Massa dove dovrà rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.