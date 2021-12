Addio a «Gianni B», storico tifoso azzurro. Il cordoglio degli amici: «Ha lottato come un leone»

CARRARA – Ha lottato fino all’ultimo, ma purtroppo non ce l’ha fatta Gianni Dell’Amico, 55 anni, storico tifoso della Carrarese ricoverato a Cisanello in seguito a un tragico incidente a bordo della sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi ma “Gianni B” (così lo chiamavano gli amici) ha combattuto come un leone. «Da vero indiano», come preferirebbero i suoi compagni di gradoni. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Allo Stadio dei Marmi lo conoscevano tutti per la sua passione e per la sua genuinità. Era un uomo semplice, gli volevano tutti bene.

Domenica scorsa stava viaggiando a bordo della sua bicicletta quando ha colpito un’auto in sosta e, perdendo l’equilbrio, è caduto a terra andando a battere violentemente con la testa sull’asfalto. I primi soccorsi lo hanno portato al Noa ma le condizioni critiche hanno reso necessario il trasferimento a Cisanello. E’ lì che si è spento ieri, dopo giorni di grande apprensione. “Una notizia che tutti noi non avremmo mai voluto sentire – si legge sulla pagina Facebook di tifosi Popolo Gialloazzurro – Il nostro caro amico e fratello Gianni è volato in cielo. Continua a sventolare orgogliosamente i nostri colori da lassù. Ciao Gianni, fai buon viaggio”. E da ieri sera fa il giro dei profili social una frase, tra i vari messaggi di cordoglio, tratta da quel coro che fa: «il mio amico Gianni B…».