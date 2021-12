TOSCANA – Codice giallo per la giornata di mercoledì 8 dicembre dalle 6 a mezzanotte per pioggia, temporali, rischio idrogeologico e vento in tutta la Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della protezione Civile a seguito dell’intensa perturbazione che interesserà l’intera regione.

Sono previste precipitazioni diffuse con possibilità di locali temporali in Arcipelago e lungo la costa centro meridionale in sconfinamento sulle zone interne centro meridionali. Le piogge saranno in estensione dalle zone costiere a tutto il resto della regione nel corso della mattinata e tenderanno ad attenuarsi solo in serata a partire dalle zone occidentali.

Per il vento, si annunciano forti raffiche in Arcipelago, sulle zone costiere, sui settori appenninici e localmente sulle aree centro meridionali. E’ atteso anche un rinforzo del vento inizialmente di Scirocco (SE) in rotazione a Ponente (O) e poi a Maestrale nel corso del pomeriggio.

Per ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio: http://www.regione.toscana.it/allertameteo.