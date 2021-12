Cane finisce in un dirupo, i vigili del fuoco lo mettono in salvo

BAGNONE – Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 6 dicembre, un cane è caduto in un dirupo in località Bagnone. L’episodio ha fatto scattare l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Aulla che, giunta sul posto con 2 mezzi e 5 uomini, si è calata nel dirupo con tecniche di derivazione Speleo Alpinistica. I vigili hanno provveduto a imbragare il cane e sono risaliti insieme a lui, mettendolo in salvo.