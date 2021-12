Grave incidente stradale per un super tifoso della Carrarese. Adesso è a Cisanello

CARRARA – Grave incidente in bici per un super tifoso della Carrarese. Lo striscione apparso alla rotatoria di Turigliano, “Forza Gianni, lotta da ultras”, testimonia quanto i tifosi siano in apprensione per le condizioni di salute del loro amico 55enne, vittima di un incidente stradale avvenuto domenica verso mezzogiorno ad Avenza, mentre stava transitando con la sua bicicletta in via Villafranca.

Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo sia stato colpito dalla portiera di un’auto che si è aperta mentre stava passando. Il 55enne sarebbe caduto a terra, battendo la testa sull’asfalto. Dapprima il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale delle Apuane e successivamente a quello di Cisanello per le sue gravi condizioni.