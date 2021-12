Massa, addio a Giancarlo Bertuccelli: il cordoglio di Italia Nostra

MASSA – «Dopo una grave malattia che lo aveva colpito solo qualche mese fa, ieri, all’età di 75 anni, se ne è andato il nostro amico Giancarlo Bertuccelli, personaggio eclettico ma soprattutto ricercatore storico legatissimo alle tradizioni culturali e contadine del suo paese natale di Antona». Ne dà notizia Bruno Giampaoli, presidente di Italia Nostra Massa-Montignoso che esprime il suo ricordo e il suo cordoglio in una nota: «Ricordo che quando abbiamo iniziato a frequentarci appunto per motivi culturali e ambientali, nel 1990, fu per organizzare una passeggiata lungo la mulattiera Canevara Antona che poi termino nel paese con una conferenza sulla situazione ambientale e il degrado che il paese subiva per il depuratore mal funzionante. Da quel giorno moltissime iniziative che facemmo su Antona sono state quasi tutte organizzate con lui fino alla rievocazione del maggio storico alla biblioteca comunale insieme al professor Imo Furfori. Di carattere schivo e taciturno non agevolava certo la conversazione apparendo come demotivato mentre in realtà i suoi interessi culturali-artistici e storici erano varissimi infatti passava con estrema facillità dalla scultura alla pittura e alla poesia con grande professionalità e capacità. Lo ricordo così sempre preso dai suoi impegni culturali. Ai famigliari le condoglianze della sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra».