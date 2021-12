Non si ferma all’alt della polizia e nella fuga si schianta contro un muro: trasportava cocaina

CARRARA – Nel corso dell’ultimo mese la Polizia di Stato ha potenziato il servizio di capillare controllo del territorio nella frazione Marina di Carrara, con particolare riguardo alla prevenzione e al contrasto del traffico stupefacenti mediante l’impiego delle Squadre Volanti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Carrara. Una delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio, verso le 22 del 1° dicembre, monitorando l’area di via Bertoloni di Marina di Carrara, e nonostante la pioggia forte, notava un veicolo con i fari spenti transitare lungo il viale. Insospettiti dell’auto gli operatori procedevano a intimare l’alt per sottoporla a controllo. Nonostante in un primo momento l’autovettura si fermava a lato della carreggiata, appena gli operatori scendevano dalla macchina, la stessa ripartiva a grande velocità su via Bertoloni per cercare di guadagnare la fuga e sottrarsi al controllo di Polizia.

Senza indugio il personale del Commissariato si lanciava all’inseguimento, senza perdere le tracce del veicolo che a gran velocità e a fari spenti transitava in diverse strade, fortunatamente deserte, di Marina di Carrara, finendo con lo schiantarsi rovinosamente contro un muro all’altezza del circolo portuale. Nonostante l’impatto dell’autovettura con il muro di cinta, che rendeva il mezzo non più marciante, i due sospettati di origine straniera si lanciavano all’esterno e uno dei due cercava di proseguire la fuga a piedi, venendo di lì a poco raggiunto e fermato da un agente della Polizia di Stato.

All’esito dei controlli effettuati dal personale della Squadra Volante, presto raggiunto dagli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Carrara, si comprendevano le ragioni della rovinosa fuga tentata dai due soggetti di origine marocchina. Invero, uno dei due, veniva trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e di svariate banconote, oltre a 5 telefoni cellulari, a bordo di una autovettura già sottoposta a fermo amministrativo e in assenza di valido titolo di guida.

Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, il detentore dello stupefacente, veniva sottoposto all’arresto in flagranza di reato e sottoposto, su disposizione del pubblico ministero di turno, alla custodia in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella giornata di domani.