Lunigianese molesta commercianti e clienti alla Spezia, aveva già ricevuto un foglio di via

LUNIGIANA – Sono stati alcuni commerciati di via del Prione alla Spezia a fermare una pattuglia della Polizia Locale per indicare l’uomo che, da qualche minuto, mostrava atteggiamenti molesti in pieno orario di shopping natalizio. È a partire da questo che si è arrivati all’identificazione di un 39enne della Lunigiana (Massa-Carrara), già oggetto di un foglio di via emesso dal Questore della Spezia qualche giorno prima, perché trovato in possesso di un coltello.

Fermato dagli agenti, è risultato privo dei documenti di identità. Accompagnato in Questura per confrontare le impronte digitali, il riscontro ha permesso di ricostruire il recente “storico” dell’uomo. Non prima però di aver provato in tutti i modi di sottrarsi al controllo. Per questo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per l’inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune della Spezia.