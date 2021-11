Massa, in casa un mini-market della droga: arrestato 51enne

MASSA – Nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio e della repressione dei reati in genere, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Massa hanno tratto in arresto un 51enne disoccupato originario della Sicilia, ma da tempo residente a Massa, in quanto, dalla sua abitazione, aveva abilmente organizzato una complessa e articolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.

I militari, dopo aver fatto accesso alla sua dimora, hanno da subito rilevato la presenza di diversi residui di sostanze stupefacenti e, da un successivo e più approfondito controllo dello stabile, veniva scoperta abilmente occultata della sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 38,34 e due panetti di hashish del peso di 193,38 grammi.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di acclarare la presenza anche di diverso materiale utile al confezionamento delle dosi e di alcuni appunti relativi alla rendicontazione delle cessioni effettuate agli acquirenti, nonché l’ammontare di 525 euro ritenuto provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria del capoluogo, veniva tradotto presso la Casa di Reclusione di Massa, a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica titolare dell’attività d’indagine.

L’ennesimo risultato ottenuto dai militari dell’Arma della Compagnia Carabinieri del capoluogo denota il quotidiano impegno profuso al contrasto e repressione delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti e, più in generale, nell’esercizio della costante vigilanza e controllo del territorio, al fine di arginare quei peculiari fenomeni criminali particolarmente lesivi degli interessi della comunità locale.