CARRARA – Vigili del fuoco e polizia municipale all’opera ieri, domenica, a Bonascola (frazione di Carrara) per un albero caduto sulla facciata di un palazzo di via Casalina. I soccorritori hanno dovuto lavorare tutto il pomeriggio per poter rimuovere il tronco del pino, liberare il condominio e mettere in sicurezza la zona. Quanto accaduto è solo una delle conseguenze dell’ondata di maltempo del fine settimana caratterizzata principalmente da forti venti, mareggiate, grandine, ghiaccio sulle strade e qualche fiocco di neve caduto anche al piano. Le cime delle Apuane e della Lunigiana sono state, invece, interessate da nevicate più copiose.