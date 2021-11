In bilico sul burrone con la sua auto: la paura e il sollievo «grazie ai vigili del fuoco»

CARRARA – Tanta paura per una donna finita fuori strada e rimasta in bilico con la sua auto sul cordolo della via che porta a Fontia, frazione del comune di Carrara. La signora Vittoria Crudeli ha voluto rendere pubblica questa sua disavventura per ringraziare i suoi salvatori: i vigili del fuoco. «Vorrei ringraziare il Corpo dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, in particolare la squadra che lunedì 22 novembre 2021 mi ha soccorsa in località Fontia, per la mia auto finita fuori strada e rimasta in bilico sul cordolo della strada».

«Pochi parlano dell’operato dei Vigili del Fuoco – afferma Crudeli – forse perché gli stessi sono abituati ad agire nell’emergenza, in silenzio, con grandissima competenza, preparazione e alta specializzazione, ma sopratutto mossi dalla ferma volontà di aiutare chi è in difficoltà. Proprio come fanno gli angeli custodi. In un mondo che appartiene a coloro che urlano, protestano e vanno in televisione per qualunque cosa, voi con il vostro operato silenzioso restate e resterete sempre il fiore all’occhiello di tutta Italia. Grazie di cuore».