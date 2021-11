Nota commercialista massese sparisce nel nulla, scattate le ricerche

MASSA – Allarme a Massa per la scomparsa di una nota commercialista, Maria Luisa Luparini, le cui tracce si sono perse intorno alle 19 di ieri, giovedì. La donna, 71enne, l’ultima volta che è stata vista, si è allontanata con una microcar bianca (un’auto che si può guidare senza patente) targata X69HKX. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e alla Questura che hanno dato il via alle ricerche.

Anche i tre figli e gli amici della donna si sono messi alla sua ricerca fino all’alba di stamani. L’ultima persona che ha visto la 71enne è stata una collega dello studio di via Dante. La compagnia telefonica Vodafone ha fornito i dettagli sulla posizione del suo telefono ma, per il momento, non è stato possibile rintracciarla nonostante il cellulare risulti raggiungibile. I figli della donna hanno fatto un appello: «Chiunque abbia notizie di nostra madre è pregato di farcelo sapere rivolgendosi alle forze di polizia».