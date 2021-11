Addio alla professoressa Simonetta Baldini. «Adesso progetta opere in cielo»

«Con il periodo di pandemia e la didattica a distanza – ha scritto in una nota l’Accademia di Carrara – i rapporti

interpersonali tra docenti, e tra studenti e docenti, si sono inevitabilmente rarefatti. È in questo clima di separazione forzata che l’Accademia di Carrara apprende la tristissima notizia della scomparsa della professoressa Simonetta Baldini. In molti di noi, al dolore, si uniscono lo sgomento e la sorpresa della gravità della malattia che l’ha portata via. Simonetta era diventata finalmente docente di ruolo solo un anno fa nella nostra Accademia, dopo aver insegnato per anni a Firenze, Sassari in posizione di precaria, con i disagi e i costi risaputi. Il suo successo artistico e professionale se l’è guadagnato sul campo. L’amore per l’arte e l’Accademia erano associati all’impegno per i diritti civili con il sindacato Unams e con l’Rsu. La spiccata sete di conoscenza l’ha portata a formarsi in molteplici discipline, dalla scultura alle arti multimediali, dal mosaico alla scenografia, materia di cui era titolare e nella quale è stata in grado di far confluire le sue molteplici esperienze. La sua scomparsa lascia tutti i colleghi increduli e profondamente addolorati. In particolare, le sentite condoglianze di tutto il personale vanno al collega Piergiorgio Balocchi».

Il funerale si svolgerà oggi, venerdì, alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano al Cinquale.