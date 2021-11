Villafranca: auto travolse due giovani in moto, indagato il conducente

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – E’ indagato per lesioni personali stradali il conducente dell’auto che qualche settimane fa, a Villafranca, ha colpito una moto con a bordo due giovani: un 17enne residente in bassa Lunigiana e una 19enne, residente nello Spezzino. La dinamica ricostruita dai carabinieri di Mulazzo ha fatto emergere che il conducente della macchina, un 42enne residente a Milano, nell’immettersi in un parcheggio, non si accorgeva dell’arrivo della moto l’impatto era inevitabile ed i ragazzi cadevano rovinosamente al suolo.

La caduta ha provocato, per entrambi i giovani, una serie di fratture multiple curate presso l’ospedale di Pontremoli, con prognosi di guarigione di circa 6 mesi. I militari, terminata la ricostruzione dell’incidente, hanno denunciato alla competente Procura di Massa il conducente della macchina per lo specifico reato di “lesioni personali stradali”.