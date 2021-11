Un’altra vetrina spaccata nella notte: rubati pochi spiccioli

AULLA – Ancora una volta un’attività del centro di Aulla è stata presa di mira da qualche furbetto che nella notte ha spaccato la vetrata di un negozio e si è introdotto all’interno per rubare appena qualche spicciolo rimasto nella cassa. Questa volta si tratta di “Fioriselda”, nota attività sita di fronte al palazzo Asl e a pochi passi dal municipio. Insomma, anche i negozi più visibili sono comunque a rischio. Ormai i furti non si contano più, e ciò che più infastidisce sono i danni che sono sempre più alti del valore di quanto viene rubato, e ovviamente a carico del commerciante. Per alcuni esercenti si tratta ormai di un vero e proprio incubo, in quanto le “spaccate con furto” sono state più di una. Le indagini delle Forze dell’Ordine sono in corso.