Coronavirus, al Noa 3 ricoveri in più nell’ultima settimana. Aumentano i positivi a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda Usl Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi dal 16 al 22 novembre 2021 sono stati 928 con 65 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 848 con 71 comuni coinvolti. Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 123 nuovi casi positivi (8 in più rispetto alla scorsa settimana) di cui 32 (il 27%) di età inferiore ai 35 anni. Carrara 59, Massa 60, Montignoso 4. Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2132. Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 87. Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 22 novembre 2021): 144.466 prime dosi e 141.721 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 86,5%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 2.117.

ZONA LUNIGIANA: 32 nuovi casi positivi (8 in più rispetto alla scorsa settimana) di cui 8 (il 25%) di età inferiore ai 35 anni. Aulla 5, Filattiera 2, Fivizzano 2, Fosdinovo 7, Licciana Nardi 5, Mulazzo 1, Pontremoli 3, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 6. Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 347. Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 13. Vaccinazioni complessivamente effettuate: 35.429 prime dosi e 34.774 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’82,8%. Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 1.221.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio al 23 novembre: all’ospedale di Livorno ci sono 19 ricoverati per Covid, di cui 4 in terapia intensiva; all’ospedale di Lucca 20 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva;

all’ospedale Apuane 19 ricoverati (+3 rispetto a sette giorni fa), di cui 3 in terapia intensiva (+1); all’ospedale Versilia 15 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva; all’ospedale di Pontedera 5 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva; all’ospedale di Cecina 4 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva. Dunque, negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” al 23 novembre sono in totale 82 (il 16 novembre erano 71) di cui 17 in terapia intensiva (sette giorni fa erano 10).

SITUAZIONE NELLE SCUOLE

Questi i casi Covid scolastici negli ultimi sette giorni nelle singole zone dell’Azienda: Apuane 12; Lunigiana 4; Piana di Lucca 23; Valle del Serchio 11; Pisana 33; Alta Val di Cecina Val d’Era 14; Livornese 56; Valli Etrusche 12; Elba 1; Versilia 10.

ALTRI DATI SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Ad oggi, 23 novembre 2021, sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 90.278 (+694 rispetto a sette giorni fa) mentre i soggetti in isolamento sono 6.553 (+67 rispetto a martedì scorso, 16 novembre). Oggi sono stati rilevati due decessi, entrambi nell’ambito territoriale di Pisa. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 10 (5 nell’ambito di Massa-Carrara, 2 nell’ambito di Lucca, 2 nell’ambito di Pisa, 1 nell’ambito della Versilia).

DATI SULL’ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

Al 22 novembre le vaccinazioni effettuate sono 1.961.808, di cui 970.975 per prime dosi. Sono stati vaccinati 498.415 donne e 472.560 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 164.007 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 151.723 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 146.771 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131.273 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 104.153; la fascia 20-29 con 95.787; la fascia d’età 80-89 con 88.414; la fascia 0-19 con 67.828 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 21.019.