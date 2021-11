Avenza, incidente auto-monopattino: 48enne finisce al pronto soccorso

AVENZA – Paura intorno alle 13 di oggi ad Avenza (Carrara) per uno scontro auto-monopattino. L’episodio è accaduto in viale XX Settembre all’altezza dell’agenzia Findomestic dove, per cause da accertare, un’auto si è scontrata con un monopattino sul quale si trovava un uomo di 48 anni. Ad avere la peggio quest’ultimo che ha subìto un trauma alle gambe e per questo è stato trasferito all’ospedale delle Apuane in codice giallo con l’ambulanza del 118. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.