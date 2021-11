Forte scossa di terremoto al largo della costa toscana

MASSA-CARRARA – Una serie di almeno tre scosse di terremoto scuote la costa settentrionale della Toscana. La più forte si è avvertita questa mattina alle 6.21 a poche miglia al largo di Livorno. La magnitudo calcolata dall’Istituto di geofisica e vulcanologia è di 3.5. L’epicentro, a sud delle Secche della Meloria, ad una profondità di 13 km. A seguire, tra le 6.24 e le 6.25, altre due scosse rispettivamente di magnitudo 2.0 e 2.1. “Si comunica che, oggi, 20 novembre, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per valutare eventuali criticità nelle strutture”, ha deciso il Comune di Livorno. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.