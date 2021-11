Al lavoro senza green pass, multati ambulanti del mercato di Pontremoli

PONTREMOLI – Non erano vaccinati, né si erano sottoposti a tampone come la normativa vuole in questi casi. Erano senza green pass, in sostanza, alcuni esercenti del mercato settimanale di Pontremoli che sono stati multati mercoledì mattina a seguito di un controllo da parte della polizia municipale.

“I controlli – fanno sapere dal Comune di Pontremoli – saranno intensificati durante le prossime giornate di mercato, al fine di non lasciare nulla al caso in merito alle norme da contenimento di Covid-19. Per questo la fiera di Sant’Andrea in programma il prossimo 28 novembre, sarà aperta solo agli esercenti che esibiranno la certificazione o a chi sarà in possesso di esito negativo di un tampone”.