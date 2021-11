Tragedia nella notte: muore dentro la roulotte in fiamme

MARINA DI MASSA – Tragedia nella notte nella frazione di Ronchi (Massa, Massa-Carrara). Un uomo di circa cinquant’anni è morto a causa di un incendio divampato nella roulotte dove stava dormendo. L’episodio è accaduto in un terreno di via Cerri. Sono stati gli abitanti della zona che verso mezzanotte hanno dato l’allarme dopo aver visto il rogo e sentito delle esplosioni. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e provato a trarre in salvo l’uomo ma senza riuscirci, purtroppo. Intervenuta anche la polizia di Stato che sta svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica.