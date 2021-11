Massa piange Umberto Sarto: un malore improvviso l’ha portato via a 67 anni

MASSA – Massa piange la scomparsa di Umberto Sarto, detto “Umbertone”. Aveva 67 anni ed era dirigente dell’Associazione Commercianti di Massa dopo essere stato giornalista della redazione di Tele Toscana Nord. Molto conosciuto in città e in provincia, lo ricordano tutti con grande affetto. Il corpo senza vita di Sarto è stato trovato nella sua casa dal figlio. Probabilmente si è trattato di un malore improvviso.

Ai tanti messaggi di cordoglio giunti alla famiglia c’è anche quello della Camera di Commercio di Massa-Carrara col suo commissario Dino Sodini: «Il mondo dell’associazionismo del commercio perde Umberto Sarto, una parte impor- tante di storia del nostro territorio, che in tutti questi anni ha messo sempre intelligenza e passione a servizio delle imprese. Il sottoscritto e la Camera si uniscono al dolore della famiglia e dell’Associazione».

Un affettuoso saluto è stato scritto da Fabio Evangelisti, ex deputato massese e scrittore: «Umbertone caro, sto piangendo. Questa proprio non ce la dovevi fare. Anche perché, te lo ricordo, quindici giorni fa – per il tuo compleanno – ci avevi promesso che finalmente saremmo andati a cena con Lorenzo. Fammi almeno il piacere, lassù, di abbracciare forte la cara Isa, noi qui faremo la stessa cosa con tuo figlio Cesare. Ci mancherai. Tanto».

I funerali di Umberto Sarto si svolgeranno sabato alle 10.30 partendo dall’obitorio del vecchio ospedale di Massa verso il cimitero di Mirteto.