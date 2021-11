Camionista fermato sulla A15: doveva essere in carcere per guida in stato di ebbrezza

LUNIGIANA – Alle 10 di ieri mattina, lungo l’autostrada A15, all’altezza del comune di Mulazzo (Massa-Carrara), una pattuglia Polizia Stradale di Pontremoli ha sottoposto al controllo un mezzo pesante, che viaggiava senza carico, partito da Piacenza e diretto alla Spezia. Dal controllo è emerso che il conducente del veicolo, un cittadino rumeno di 43 anni, era ricercato perché, condannato dal tribunale di Grosseto per guida in stato di ebrezza nel 2015, doveva ancora scontare un residuo di pena di circa 3 mesi in carcere.

E così, poiché dagli accertamenti eseguiti anche attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia, è emerso che non aveva ancora saldato il suo debito con la giustizia, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Massa a disposizione della autorità giudiziaria, mentre il camion è stato affidato ad un altro autista, che ha proseguito il viaggio.