Ladro seriale in fuga, arrestato dai carabinieri: deve scontare cinque anni di carcere

LUNIGIANA – I Carabinieri della Stazione di Albiano Magra (Aulla, Massa-Carrara) hanno rintracciato e arrestato un 44enne di origine serba, che da qualche giorno si era stabilito, all’interno di una vecchia roulotte, nei pressi del fiume Magra. Questa presenza insolita ha messo in guardia i Carabinieri che hanno così scavato nella vita e nei precedenti penali dell’uomo: era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Genova per reati inerenti una serie di furti commessi alla Spezia nel corso del 2014.

A questo punto i militari si sono messi sulle tracce del serbo e lo hanno fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Aulla: sicuramente voleva cambiare aria, andare da qualche altra parte per continuare la sua latitanza; la cosa non gli è riuscita perché sono intervenuti i Carabinieri che lo hanno dichiarato in stato d’arresto e tradotto presso la casa di reclusione di Massa dove dovrà scontare una pena di cinque anni e sei mesi di carcere e pagare una multa di circa 2mila euro.