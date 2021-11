AVENZA – Si è svolta oggi, 17 novembre, nella chiesa della Natività di Maria Santissima di Nazzano, la cerimonia di commemorazione per la morte del parroco don Luigi Bacci, scomparso la scorsa settimana. All’ultimo saluto erano presenti numerosi fedeli ed anche diverse autorità cittadine, tra cui il sindaco Francesco De Pasquale e il vescovo, mons. Gianni Ambrosio oltre, naturalmente alla comunità parrocchiale di Nazzano, che per prima ha diffuso la notizia della scomparsa. «Invitiamo tutti – avevano scritto in un post social – a una preghiera riconoscente per la sua vita donata per la Chiesa e i fratelli».

