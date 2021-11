Massa, cameriera muore a 43 anni per una malattia

MASSA – Un altro grave lutto ha colpito la comunità massese nelle ultime ore. È morta dopo una malattia che non le ha lasciato scampo, Elena Lelli, cameriera del circolo La Capanna dal Pizzo, aveva 43 anni. Lascia il padre, il compagno e i suoi due bambini. Il funerale si svolgerà domani, lunedì 15 novembre alle ore 14.30, partendo dall’obitorio del Centro Don Gnocchi per la Chiesa parrocchiale della Madonna del Pianto (Castagnola). Dopo le esequie la Salma proseguirà per la cremazione.

La notizia si è diffusa velocemente in città e sia la famiglia sia la stessa pagina social di Elena sono state raggiunte da tanti messaggi di cordoglio e vicinanza per mettere in evidenza i tanti pregi che la contraddistinguevano: «Non ci sono parole. Le cose belle durano poco – scrive Gabriele – insegna agli angeli la tua umiltà l’aiutare il prossimo e l’essere sempre disponibile». «Che il tuo sorriso possa illuminare il cielo ora» scrive un’altra amica. «Mi ricordo le nostre giornate insieme a lavoro, le nostre confidenze, le nostre risate. Le porterò sempre con me come un dolce ricordo» ha voluto ricordare Giovanna.

Una delle caratteristiche di Elena era il suo grande amore per gli animali. È proprio su questo che la famiglia ha voluto diffondere un messaggio a tutti coloro che parteciperanno alle esequie e al dolore. «Ciao a tutti. Scrivo a nome dei famigliari di Elena che ringraziano tutti quanti gli siano vicini in questo momento estremamente difficile per loro. Come tutti sapete, Elena provava un amore infinito per i suoi amici a quattro zampe e non solo e per molto tempo si è dedicata a loro con passione… Questo era il suo orgoglio. Per questo, lunedì sarà messa a disposizione una scatola dove chi vorrà potrà mettere una donazione che verrà devoluta a un canile con la certezza che Elena da lassù sarà felice di aver potuto aiutare ancora una volta chi ha riempito la sua vita di amore. Elena Lelli, grazie per averci dato la possibilità di essere nella tua vita ti porteremo sempre con noi».