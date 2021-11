Muore a 49 anni per un malore infermiera della Don Gnocchi di Marina di Massa

MASSA-CARRARA – È morta a 49 anni Laura Cecchieri, infermiera della Don Gnocchi di Marina di Massa e originaria di Carrara. La donna sabato scorso ha avuto un malore ed è stata portata d’urgenza all’ospedale di Cisanello (Pisa). È stato il marito a dare immediatamente l’allarme, ma purtroppo l’intervento chirurgico subìto al nosocomio pisano non è stato risolutivo. Laura Cecchieri ha lottato per quattro giorni ma non ce l’ha fatta. Lascia, oltre al consorte, anche due figli di 17 e 21 anni.

La notizia della scomparsa è stata accolta con sgomento dalla comunità apuana che si è stretta intorno alla famiglia dell’infermiera con messaggi di vicinanza e cordoglio. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Un ultimo e fortissimo gesto di altruismo. I funerali si svolgeranno domani, sabato 13 novembre alle ore 10 presso la chiesa di San Sebastiano a Massa.