Maltempo in arrivo: sabato è allerta temporali sulla provincia apuana

MASSA-CARRARA – Maltempo in arrivo nella serata di sabato su tutta la provincia di Massa-Carrara. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti, valida dalle ore 18 alle ore 23.59 di sabato 13 novembre 2021. Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore così come riportati dal bollettino della Protezione civile.

Un’area depressionaria sul Mediterraneo occidentale continua a far affluire aria umida e instabile sulle zone occidentali della Toscana. Tra sabato sera e domenica prevista la formazione di un vortice depressionario sul Golfo Ligure.

PIOGGIA: Domani, Sabato, precipitazioni ad iniziare dalle zone costiere gia nel corso della mattina e in graduale estensione a gran parte delle zone interne nel pomeriggio e in serata. Dal pomeriggio le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco in particolare in Arcipelago, sulle zone costiere e su quelle prossime ad essa. Cumulati medi fino a significative sulle zone occidentali della regione; significative anche su gran parte delle zone interne della regione (escluso aretino,) . Cumulati massimi fino a localmente elevati sulle zone occidentali della regione, non elevati sulle altre zone interne interessate dalle precipitazioni. Intensita oraria fino a forti.

TEMPORALI: Domani, sabato, nel corso del pomeriggio possibili temporali, localmente forti su Arcipelago, costa e zone prossime ad essa. Possibili colpi di vento e occasionali grandinate.