Tragedia sul lavoro nei boschi di Bagnone: uomo rimane sotto un trattore e muore

BAGNONE – Tragedia nei boschi di Bagnone a seguito di un incidente sul posto di lavoro. Questa mattina intorno alle 8.50, in una zona molto isolata e non semplice da raggiungere in località Lusana, un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo essere rimasto sotto un trattore che si era ribaltato. L’altro uomo che era con lui, di 71 anni, non ha riportato gravi lesioni (sembra solo una ferita alla fronte) e non è stato necessario centralizzarlo con Pegaso come sembrava in un primo momento, ma è stato comunque portato all’ospedale Apuane. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare nulla se non constatare l’avvenuto decesso del 49enne e le condizioni non serie dell’altra persona.

Sul posto l’automedica di Pontremoli e l’ambulanza della Misercordia di Mulazzo. Allertati anche 115 e 112. Non si sa ancora se si è trattato di un incidente sul lavoro: nel dubbio la centrale 118 ha comunque avvertito gli operatori della Prevenzione Igiene sicurezza nei luoghi di lavoro.