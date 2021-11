Sicurezza sul lavoro, 10mila euro di infrazioni in un cantiere edile di Mulazzo

MULAZZO – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza in ambito lavorativo. Questa volta le attenzioni si sono concentrate su un cantiere edile di Mulazzo dove una pattuglia della locale stazione Carabinieri, con l’ausilio del personale specializzato dei Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Massa-Carrara, ha effettuato una visita ispettiva al cantiere edile rilevando diverse irregolarità: il ponteggio era stato montato privo del previsto piano di montaggio, uso e smontaggio (cd. PIMUS) la cui autorizzazione Ministeriale era scaduta da diverso tempo. Si accertava anche che l’impianto elettrico era privo della prevista omologazione, il tutto in netto contrasto con le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro.

Al titolare dell’impresa, un 51enne Italiano, è stato prescritto di procedere alla messa in sicurezza sia del ponteggio che dell’impianto elettrico. Le infrazioni contestate prevedono ammende per complessivi 10.000 euro circa, con contestuale informativa alla Procura di Massa.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno, sia d’iniziativa sia in stretta sinergia con le verifiche pianificate dalla Prefettura di Massa-Carrara.