Nazzano piange don Luigi Bacci: «È tornato alla casa del Padre»

CARRARA – Nazzano piange il suo parroco don Luigi Bacci. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla parrocchia della frazione carrarese: «La comunità parrocchiale di Nazzano in unione di preghiera con i nipoti e il monsignor vescovo – hanno scritto in un post social – annuncia il ritorno alla casa del Padre di don Luigi Bacci. A breve comunicheremo le decisioni dei famigliari riguardo ai funerali. Invitiamo tutti a una preghiera riconoscente per la sua vita donata per la Chiesa e i fratelli».