MASSA-CARRARA – Martedì 9 novembre sulla costa apuana sarà una giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

In Lunigiana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.