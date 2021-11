Aulla, accoltellato in discoteca: giovane finisce in ospedale

AULLA – Accoltellamento nella notte e un giovane finisce in ospedale. È quanto successo intorno alle 4 in una discoteca di Aulla (Massa-Carrara) a un 26enne, che è stato trasferito all’ospedale delle Apuane di Massa in codice giallo. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Aulla, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e accertare le responsabilità.

Articolo in aggiornamento