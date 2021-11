LUNIGIANA – Partono in questi giorni i lavori di risanamento e sistemazione dei piani viabili lungo le strade provinciali della Lunigiana: sono quelli previsti dal primo lotto del programma degli asfalti per il 2021 che la Provincia di Massa-Carrara ha affidato al termine delle procedure di gara per una somma, dopo i ribassi, di 601 mila 600 euro.

Complessivamente quello di quest’anno è un piano consistente: tra il primo (Lunigiana) e il secondo lotto (zona di costa) la cifra messa a bilancio da parte dell’ente di Palazzo Ducale, al lordo dei ribassi d’asta, è stata di oltre 1,1 milioni di euro (300mila in più rispetto a quello precedente, del 2019).

La somma per il piano 2021 era stata inserita nel programma delle opere triennali in sede di approvazione del bilancio preventivo da parte del consiglio provinciale nel febbraio scorso e proveniva dal finanziamento legato al piano quinquennale sulla viabilità 2019-2023 approvato a suo tempo dal ministero delle Infrastrutture. Successivamente il Settore tecnico della amministrazione provinciale ha provveduto entro la fine di maggio ad approvare i progetti esecutivi e quindi ha dato il via alle procedure di gara, ultimate nel corso dell’estate: adesso dopo la firma dei contratti è possibile aprire i cantieri in Lunigiana.

Ma vediamo in dettaglio su quali strade e per quali importi interviene la Provincia:

– Sp 18 Bigliolo 31.590,10

– SP 21 Fivizzano Licciana Bagnone 81.909,58

– SP 22 dir Bagnone Collesino 46.651,39

– SP 26 di Amola 46.786,30

– SP 55 Costamala 31.010,07

– SP 61 di Canossa 58.802,55

– SP 75 dir Massese 10.137,60

– SP 10 Tenerano 40.022,99

– SP 16 Fivizzano Sasseto 11.772,75

– SP 58 Ugliancaldo 77.759,38

– SP 72 di Fosdinovo 20.021,40

– SP 31 della Val di Magra 26.636,56

– SP 36 di Arzelato 27.873,92

– SP 39 del Brattello 42.462,63

– SP 63 di Guinadi 44.742,78

La somma restante, circa 1600 euro viene impegnata in lavori complementari.