Megayacht incastrato in viale Zaccagna: traffico paralizzato tra Avenza e Marina di Carrara

CARRARA – Un megayacht incastrato e il traffico tra Avenza e Marina di Carrara è completamente in tilt. È quanto sta succedendo dalle prime ore di questa mattina. Tutto è iniziato in viale Zaccagna dove nella notte era previsto il passaggio di un trasporto eccezionale per il trasferimento dello scafo di un megayacht verso il porto. Dalle prime informazioni raccolte, l’imbarcazione sarebbe rimasta “incastrata” in mezzo allo stradone, all’altezza del cantiere del Nuovo Pignone, forse per un calcolo errato delle misure.

Il viale è stato così “troncato” a metà, bloccando la circolazione stradale sia in direzione Marina-Avenza, sia in direzione Avenza-Marina. Risultato: traffico letteralmente paralizzato in mezza Avenza, dal viale XX Settembre fino alla zona est, da via Pucciarelli a via Giovan Pietro, con pesanti ripercussioni anche sulla statale Aurelia.

Sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia municipale. Al momento la situazione non si è ancora sbloccata.

