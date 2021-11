Resta il maltempo su Massa-Carrara: mercoledì allerta temporali e rischio idrogeologico

MASSA-CARRARA – La Protezione Civile della Regione Toscana ha diramato un nuovo bollettino di criticità meteorologica valido per la giornata di domani, mercoledì 3 novembre. È stato emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti, dalle ore 7 fino alle ore 23.59 di mercoledì; per mareggiate in corso fino alle ore 22.00 di oggi, martedì; per vento in corso. Di seguito le previsioni per le prossime ore così come riportate dal bollettino della Protezione civile.

Oggi temporaneo miglioramento. Domani, mercoledì, nuova perturbazione in transito con piogge sparse ad iniziare dai settori di nord ovest in estensione al resto della regione. Possibili temporali.

PIOGGIA:dalla notte di domani, mercoledì, precipitazioni sparse sui settori di nord ovest in estensione, nel pomeriggio, al resto della Toscana. Possibili temporali. Cumulati medi significativi con massimi puntuali elevati sui settori di nord ovest, non elevati altrove (localmente elevati sui rilievi).

TEMPORALI: domani possibili locali temporali su tutta la regione, localmente forti sui settori di nord ovest.

VENTO: fino alla sera di oggi, martedì, forti raffiche di Libeccio/Ponente sulla costa centro-settentrionale e sottovento all’Appennino (aree R2, T e R1). Sui rilievi raffiche fino a 60-70 km/h, in pianura raffiche fino a 50-60 km/h. Domani, mercoledì, venti in attenuazione e in temporanea rotazione a Scirocco/Ostro.

MARE: fino al tardo pomeriggio di oggi, martedì, mare agitato a nord dell’Elba, in successiva attenuazione. Domani, mercoledì, mare molto mosso dal pomeriggio a sud dell’Elba.