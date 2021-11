Maltempo, scatta l’allerta gialla per rischio idrogeologico su Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Stato di vigilanza emesso dalla Protezione civile regionale per la giornata di oggi, in conseguenza della perturbazione arrivata in Italia dall’Atlantico, che produrrà piogge e rovesci in estensione dalla costa al resto della Toscana, soprattutto nelle zone settentrionali e sui rilievi.

La vigilanza riguarda il rischio idrogeolico-idraulico del reticolo minore, con particolare riferimento a costa apuana, Lunigiana, Garfagnana e Versilia, le mareggiate e il vento sulla costa e le isole, il vento anche in aree interne, con particolare riferimento alla Romagna Toscana e alla Valtiberina.

Nel dettaglio l’avviso di criticità per rischio idrogeologico è valido dalle 14.30 di lunedì 1º novembre fino alla mezzanotte di martedì 2; per mareggiate dalle 4.00 fino alle ore 22.00 di martedì 2 novembre. Per vento dalle 00.00 fino alle ore 18.00 di martedì.