Preleva con due carte di credito rubate: arrestato 48enne massese

TOSCANA – Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di Viareggio, ha tratto in arresto un 48enne pratese, residente a Massa (Massa-Carrara), per utilizzo indebito di carte di credito e/o pagamento. Nello specifico, l’equipaggio in servizio di Volante, notava un uomo che con il volto travisato armeggiava nei pressi del bancomat presente in via Coppino e decideva di controllarlo.

L’uomo era intento a prelevare contante con un bancomat rilasciato dalla Cassa di Risparmio di Orvieto. Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto e dalla provenienza della carta, i poliziotti decidevano di estendere il controllo e rinvenivano in possesso dell’uomo un’altra carta di credito intestata ad altra persona residente a Pistoia oltre che a 750 euro in contanti. Non essendo in grado di giustificare il possesso delle due carte di pagamento, l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.

Gli agenti di polizia eseguivano controlli approfonditi sulle carte e riuscivano a risalire al proprietario, il quale denunciava di essere stato vittima di furto sulla propria autovettura nella stessa mattinata.