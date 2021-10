Tenta di rubare al bar della stazione, minorenne bloccato e arrestato dai carabinieri

AULLA – Tentativo di furto al bar “Bistrot” della nuova stazione di Aulla. L’allarme è scattato nel corso della nottata, quando alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Pontremoli è giunta comunicazione da parte della vigilanza privata che un giovane stava cercando di sfondare la porta d’ingresso. In pochi secondi due pattuglie si sono precipitate sul posto, una della Stazione Carabinieri di Albiano Magra e l’altra dell’Aliquota Radiomobile di Pontremoli; i militari hanno bloccano il ladro, un giovane minorenne, che si stava allontanando con passo svelto. Il giovane, poi identificato in un ragazzo 17/enne di origine marocchina ma da anni residente in bassa Lunigiana, ha finto di essere lì per caso.

I Carabinieri hanno così analizzato le immagini dell’impianto di videosorveglianza accertando che il ragazzo fermato all’esterno del bar era lo stesso che si era introdotto, poco prima, da una piccola finestra, all’interno dell’esercizio commerciale, senza riuscire a rubare nulla.

Raccolti tutti gli elementi a disposizione, dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni di Genova, il giovane è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato e infine affidato ai genitori.