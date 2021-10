MASSA-CARRARA – «In questi ultimi giorni abbiamo ricevuto volantini intimidatori e offensivi affissi alle porte delle sedi della Camera del Lavoro di Massa e di Pontremoli. I contenuti minacciosi rivolti al nostro sindacato sono in relazione alla nostra posizione sulla questione vaccini». Paolo Gozzani, segretario generale della Cgil di Massa-Carrara interviene su una questione di cui avevamo parlato QUI nei giorni scorsi.

«È inaccettabile e inquietante ricevere critiche che affermano di risolvere le controversie con la Cgil e con la politica usando lame e pallottole. Questi atti pur essendo effettuati da anonimi contengono rigurgiti fascisti in continuità con i gravi fatti accaduti a Roma, a Milano e in tante altre sedi della Cgil. Nel condannare con fermezza e determinazione, dichiariamo che non ci faremo intimidire da questi atti vili, invitiamo tutte le forze democratiche a non sottovalutare ma a vigilare e a rafforzare ulteriormente i valori dell’antifascismo che sono il punto cardine della nostra Costituzione. Noi continueremo a portare avanti con passione e coerenza le nostre battaglie in difesa dei lavoratori e della democrazia».