Tpl, personale senza Green pass: Ctt non può garantire il servizio a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Green pass e difficoltà a reperire personale, Ctt Nord, il gestore del trasporto pubblico locale anche per la provincia di Massa-Carrara, non può garantire il servizio per la giornata di oggi, venerdì. Lo ha fatto sapere l’azienda in una nota: «Ctt Nord – è scritto in una nota ufficiale – comunica che nella giornata del 22 ottobre, si potrebbero verificare nella provincia di Massa-Carrara, casi di mancata erogazione del servizio, causa difficoltà a reperire il personale in conseguenza dell’entrata in vigore dell’obbligo di presentazione del Green pass sui luoghi di lavoro».

«Premesso che – conclude l’azienda – il 31 ottobre è l’ultimo giorno in cui Ctt Nord srl opererà (al suo posto subentrerà Autolinee Toscane Spa) l’azienda farà fronte a tale situazione con l’assunzione di nuovo personale. L’azienda si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi».