Scomparso da due anni: il caso di Walter Del Freo arriva in Parlamento

MASSA – Che fine ha fatto Walter Del Freo? Sono ormai due anni che l’uomo, oggi 59enne, è scomparso da Massa. È dal 7 novembre 2019 che la sorella Patrizia si sta battendo per poterlo ritrovare. Adesso, sul caso, arriva un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dal deputato della Lega, Manfredi Potenti. L’annuncio è dell’avvocato Giulio Zanetti, responsabile del dipartimento giustizia del Carroccio di Massa-Carrara.

Potenti, membro della commissione Giustizia della Camera, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministero dell’Interno «al fine di conoscere – spiega Zanetti – le azioni da assumere in merito alle persone scomparse e alle risorse messe a disposizione per le relative ricerche, sia per quelle svolte dalle autorità che per quelle intraprese dai familiari delle persone scomparse. La vicenda prende inizio dalla scomparsa del signor Del Freo, residente nel comune di Massa, e quindi dalla denuncia di scomparsa presentata dalla sorella Patrizia presso la Questura di Massa-Carrara in data 8 novembre 2019».

«Il ministero dell’Interno e il commissario straordinario del governo per le persone scomparse hanno diramato i dati relativi al periodo 1° agosto 2020-31 luglio 2021 e rileva che, in questo lasso di tempo, il dato delle persone scomparse è aumentato di ben 4.018 unità, più in particolare da 13.138 del 2019 a 17.156, per quest’ultimo dato 10.505 sono minori e 8.593 le persone ritrovate. Quanto alla persona del signor Del Freo – prosegue Zanetti – risulta che la Questura di Massa-Carrara abbia svolto alcune ricerche, sfortunatamente senza esito, e l’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Potenti è finalizzata altresì ad avere informazioni aggiornate relativamente a tali ricerche. Seguiranno sviluppi».