«Sanac, uno spiraglio c’è». Nardi (Pd) annuncia una settimana di audizioni alla Camera

MASSA – La prossima sarà una settimana importante per il futuro della Sanac. La deputata massese del Pd Martina Nardi, presidente della commissione attività produttive della Camera, non molla la presa e annuncia che già da mercoledì prossimo inizieranno le audizioni alla Camera. «Ho coinvolto anche la commissione lavoro in questo percorso – fa sapere la parlamentare apuana –.Mercoledì verranno ascoltati i sindacati, si proseguirà affrontando la gestione commissariale di Sanac con gli amministratori della Newco, per chiudere con il governo».

Un programma definito «serrato e veloce» attraverso il quale la parlamentare del Pd, vuole riuscire a dare risposte concrete ai lavoratori della Sanac e alle loro famiglie. «Per me Sanac è una priorità, per questo ho cercato di coinvolgere tutti, così che al termine di queste audizioni la situazione possa essere più chiara. Capisco la preoccupazione dei lavoratori ai quali sono molto vicina ed è per questo che con loro continuerò a lottare per trovare una soluzione. Come ho già detto nei giorni scorsi – ha concluso Nardi – non voglio essere troppo ottimista ma neppure troppo pessimista, uno spiraglio, anche se piccolo, c’è e su questo dobbiamo lavorare».