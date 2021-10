Patente mai conseguita e alla guida sbronzo: 31enne denunciato e auto confiscata

FILATTIERA – Nel corso della nottata di ieri i militari della Stazione di Aulla (Massa-Carrara) si sono imbattuti, lungo la Statale della Cisa, in un’autovettura che, davanti a loro, procedeva con andatura incerta, zigzagando e invadendo la corsia opposta al senso di marcia. A questo punto i Carabinieri hanno proceduto al controllo del veicolo il cui conducente, un 31enne di origine romena, ma residente da anni in Alta Lunigiana, da subito è apparso in evidente stato di alterazione psico-fisica derivata dall’assunzione di alcolici. Gli è stato chiesto di sottoporsi al test alcolemico ma si è rifiutato.

A questo punto, come previsto dal Codice della Strada, gli operanti hanno elevato la sanzione prevista per chi si rifiuta di sottoporsi al test, equiparata a chi risulta positivo, chiedendogli di esibire la patente di guida per procedere al ritiro. Con evidente sorpresa dei carabinieri, l’uomo ha affermato di non esserne in possesso perché mai conseguita. Una breve verifica in banca dati e la conferma: il 31enne non aveva mai conseguito la patente di guida.

È così scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa per guida sotto l’influenza di alcolici e la comunicazione al Prefetto dello stesso capoluogo per guida senza patente. La macchina, di proprietà del giovane, è stata sequestrata per la successiva confisca. I carabinieri colgono l’occasione, ancora una volta, per ricordare a tutti quanto sia pericoloso mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici o droghe: si tratta di un comportamento “incosciente” che mette in pericolo la vita altrui, ma anche la propria.