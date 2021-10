Investe un agente della polizia e fugge: nei guai un giovane carrarese

CARRARA – Temeva il ritiro della patente, ha accelerato e, nella fuga, ha investito un agente della polizia. È successo a Milano e il protagonista è un 27enne di Carrara, il quale per non fermarsi al controllo della Volante ha dato vita a un inseguimento. È proprio durante l’inseguimento che il giovane apuano ha investito un poliziotto di 32 anni che ha rimediato una prognosi di 15 giorni dopo essere finito in ospedale.

Il 27enne stava trasportando tre amici, quando l’auto è stata notata dagli agenti commettere alcune infrazioni. La Volante l’ha raggiunta ed è sceso un agente che si è messo davanti alla vettura. A quel punto il conducente – secondo quanto riportato dalla Questura – non ha esitato a ripartire travolgendolo e trascinandolo, per poi dileguarsi.

Alcune ore dopo il giovane – che ha detto di essere figlio di un importante imprenditore toscano – si è presentato con un avvocato al Commissariato di Lorenteggio, dove è stato denunciato. Sui passeggeri si attendono eventuali decisioni dell’autorità giudiziaria.