«Quella macchinetta salva la vita a mia figlia: aiutatemi a trovarla»

MASSA – E’ una richiesta di aiuto quella di David Marani, padre di Aurora, 5 anni, una bambina affetta da problemi cardiologici. Qualche giorno fa, all’ospedale del Cuore di Massa (Opa) la piccola ha subito la sua sesta operazione. David l’ha accompagnata, portando con sé una macchinetta che lui e la moglie utilizzano ogni 4/5 giorni per prelevare un campione di sangue della bambina e farne valutare il valore della coagulazione. “Sarà stata l’ansia dell’operazione – racconta David – o gli anni che avanzano, non so, ma ho perso la custodia nera con all’interno il COAGUChek INRANGE, marca Roche, e una confezione di linguette. Orbene quella macchinetta per noi ha un grande valore perché è vitale per la nostra bimba, e per la sua salute, in quanto prende un farmaco molto potente che si chiama Cumadin. Il costo di quella macchinetta è di 800 e più euro, e non siamo in grado di comprarne uno nuovo”.

Le ricerche sono già partite: sia le forze dell’ordine che l’ospedale sono stati allertati, ma a questo punto diventa fondamentale il contributo dei cittadini. Di seguito il contatto telefonico della famiglia: 335/8351181.