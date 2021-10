CARRARA – Pomeriggio di sangue nel pomeriggio di oggi, lunedì, in pieno centro a Carrara. Intorno alle 15, proprio di fronte al Comune, un uomo è stato colpito alle spalle con una coltellata. L’accoltellatore è poi fuggito lasciando la lama sulla strada. Il ferito, colpito all’altezza dei reni, ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivate l’ambulanza del 118 e l’automedica per soccorrerlo. Negli stessi momenti gli agenti di polizia si mettevano sulle tracce dell’aggressore, che sono riusciti a fermare e portare in Commissariato. Fortunatamente la ferita non era profonda, ma è stato necessario trasferire l’aggredito al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane.

+++ Articolo in aggiornamento +++