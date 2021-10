Uomo disperso sopra Bagnone si ferisce a una caviglia, intervengono 118 e Vigili del Fuoco

LUNIGIANA – Nel pomeriggio il 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un disperso in località Monterole (sopra Bagnone). L’uomo ha riportato ferite non gravi, in particolare alla caviglia, ed è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Pontremoli. Sul posto il Sast, la Pubblica assistenza Licciana Nardi e i Vigili del Fuoco. Era stato allertato anche l’elicottero Pegaso 3, che però non è potuto intervenire per il troppo vento.