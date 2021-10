Va a cercare funghi e non rientra, scattano le ricerche

MASSA-CARRARA – Continuano gli interventi del Soccorso Alpino toscano su cercatori di funghi. La stazione di Carrara e Lunigiana sta intervenendo per un mancato rientro di un cercatore di funghi in località Regnano. L’uomo, un cinquantenne non munito di telefono cellulare, doveva ritrovarsi con l’amico all’auto intorno alle 13.30. Sono scattate le ricerche, che vedono in azione i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio invece è stata allertata la Stazione di Querceta dalla Centrale 118 per intervenire su una donna classe ’85 originaria del capannorese caduta mentre scendeva il sentiero 10 a quota 900 metri nei pressi del Ponte dei Merletti (Comune di Stazzema). A causa della caduta la donna ha riportato un trauma cranico e ha perso temporaneamente coscienza, ma è riuscita comunque a chiamare il 118. A causa del forte vento (40 nodi) l’elicottero Pegaso ha dovuto abortire la missione e quindi il recupero è avvenuto tramite i tecnici del SAST a terra muniti di personale sanitario. Stabilizzata ed imballata, l’infortunata è stata portata fino alla strada dove ad attendere c’era l’ambulanza della Pubblica Assistenza che alle 17.15 è partita alla volta dell’ospedale Versilia.