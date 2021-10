Lunigiana, una notte di ricerche per un altro fungaiolo disperso

LUNIGIANA – Un altro fungaiolo disperso in Lunigiana. A partire dalle 21 circa di ieri sera, giovedì, i vigili del fuoco del comando di Massa-Carrara sono impegnati nella ricerca di un fungaiolo disperso ad Aulla, nei pressi della cava zona Calamazza. Sul posto è intervenuto anche il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo cinofili dei vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. L’uomo, 77 anni, è stato ritrovato in vita e sono in corso adesso le operazioni di recupero.