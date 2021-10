Fungaiolo cade e si ferisce a una gamba: intervengono vigili del fuoco e soccorso alpino

MULAZZO – Questa mattina intorno alle 11.30 i Vigili del Fuoco di Massa-Carrara sono stati allertati per un uomo in cerca di funghi a Mulazzo che, a causa di una caduta, ha riportato una ferita a una gamba. Immediatamente si è mossa la squadra di Aulla con tre mezzi e cinque operatori. Dopo un tragitto, in parte a piedi, i vigili, coadiuvati dal soccorso alpino, sono riusciti a raggiungere l’uomo, il quale è stato caricato su una barella spallabile (chiamata “Kong”) per essere trasportato in zona sicura, dove è stato affidato alle cure del personale della Misericordia di Mulazzo.